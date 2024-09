Travolta da un’auto pirata in via Tiburtina, muore una donna di 39 anni: caccia al veicolo in fuga

Travolta e uccisa da un’auto pirata, la vittima è una donna di 39 anni. L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte di domenica, mentre attraversava la strada in via Tiburtina a Tivoli Terme (Roma). La donna, originaria di Guidonia Montecelio, è deceduta e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Tivoli Terme e della compagnia di Tivoli per i rilievi.A quanto si apprende, testimoni avrebbero riferito ai militari di due auto: una sarebbe riuscita ad evitare la donna mentre l’altra l’avrebbe travolta in pieno. I carabinieri hanno raccolto testimonianze e acquisito telecamere in zona per risalire all’auto che ha investito la donna senza poi fermarsi. LEGGO.IT – FOTO ARCHIVIO

Correlati