Trattore si ribalta con un escavatore: paura a Vallecorsa, strada chiusa

Momenti di forte apprensione nella mattinata di oggi a Vallecorsa, dove un incidente che ha coinvolto un mezzo agricolo ha reso necessaria la chiusura temporanea di una strada comunale.

Intorno alle 10.30, lungo la strada comunale Valle Cupa, un trattore agricolo che trainava un carrello con sopra un escavatore si è ribaltato, finendo per occupare completamente la carreggiata e interrompendo la circolazione.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Stazione di Vallecorsa, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime verifiche, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo mentre affrontava un tratto in discesa, probabilmente a causa di un guasto meccanico.

Oltre ai militari dell’Arma, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella rimozione del trattore e del carrello con l’escavatore.

Per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino della viabilità, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Fortunatamente, nonostante la spettacolarità dell’incidente, il conducente è uscito illeso e non ha riportato alcuna ferita .Restano in corso gli accertamenti per chiarire con precisione le cause del ribaltamento.