Tratta ferroviaria Cassino-Gaeta, Picano (FdI) :”unità d’intenti per passare finalmente dalle parole ai fatti”

Le costanti prese di posizione del mondo imprenditoriale e politico relative alla realizzazione della tratta ferroviaria Cassino-Gaeta, aiutano sicuramente nell’impresa che il mondo del Lazio Meridionale deve fare attorno a questo importante progetto. È necessario che la spinta avvenga dal basso e che sia una spinta che coinvolga tutto il Lazio Meridionale, quindi dal livello delle pubbliche amministrazioni al livello delle organizzazioni imprenditoriali nonché dal mondo bancario. È quanto mai necessario avere unità d’intenti che superi ogni tipo di steccato politico perché le grandi opere si realizzano solo con una grande cabina di regia che in questo momento sembra che si stia effettivamente materializzando verso un’unica direzione. Adesso è arrivato il momento d’insistere affinché vengano inseriti questi fondi nel Recuvery Fund e quindi che si passi finalmente dalla parola ai fatti. Per quanto riguarda Fratelli d’Italia, il nostro partito ha già dato la propria manifestazione d’interesse e farà la propria battaglia in tal senso per la tratta ferroviaria in questione