Tratta ferroviaria Cassino-Formia, Picano (FdI): “Piena soddisfazione per l’appoggio dell’amministrazione comunale”

Come Fratelli d’Italia siamo molto contenti che l’amministrazione di Cassino a latere del convegno tenutosi ieri presso la sala Restagno con i diversi attori istituzionali, abbia deciso di condurre la battaglia sulla realizzazione della ferrovia Cassino – Formia. In settimana insieme al nostro senatore Massimo Ruspandini e con Paolo Pulciani ci siamo rivolti all’on. Paolo Trancassini segretario regionale del Partito e Capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio per far inserire il progetto della ferrovia all’interno dei fondi del Recovery Plan. Tale progetto permetterà, se realizzato, una maggiore integrazione tra le due Province e permetterà uno sviluppo maggiore dei territori. Su tali grandi opere la collaborazione tra le diverse forze politiche e’ fondamentale e siamo soddisfatti che il Sindaco di Cassino Enzo Salera sia della stessa opinione.

COMUNICATO STAMPA

