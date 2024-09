Trasporto scolastico, Ceccano2030: “Tutto fumo e niente arrosto, la nota di risposta del Sindaco Caligiore”

Tutto fumo e niente arrosto: è questo, il triste esito della nota di risposta del Sindaco Caligiore a noi di Ceccano2030. Invece di rispondere nel merito e andare a leggersi anche solo rapidamente qualcuna delle nostre proposte sul trasporto scolastico, il sindaco non ha fatto altro che bacchettare la nostra presunta insolenza: come se anche noi di Ceccano2030 parlassimo per pregiudizio puro… al contrario, come tutti gli altri cittadini di Ceccano, siamo arrabbiati e preoccupati per il destino che si prepara a danno di tutta la collettività! Al sindaco, che con la sua risposta mostra il crescente nervosismo suo e della maggioranza che rappresenta, suggeriamo una cosa sola: perché, caro Sindaco non si fa un bel giro in città e prende contezza della situazione? I nostri social hanno decine di commenti di cittadini arrabbiatissimi sul tema, che in precedenza ci hanno contattato e che pretendono da lei e dai suoi non chiacchiere e giustificazioni, ma un servizio serio ed efficiente: da subito!E poi, ribadiamo il concetto che forse non le è chiaro: si sospende il servizio per tre mesi e mezzo, e poi lo si ripristina gratuitamente da gennaio? E chi lo pagherà, se le casse comunali sono ridotte all’osso, come andate sostenendo da anni? Non si rende conto della contraddizione grave di questa condotta amministrativa? Qui di certo tutti i ceccanesi si rendono conto della vostra sempre più evidente confusione amministrativa, che vi fa tirare in ballo fanfaluche solamente per sbarcare il lunario. Lei che sostiene di avere a cuore il bene della cittadinanza: e allora perché punta il dito contro la stessa cittadinanza che non ha risposto “in modo massiccio all’offerta comunale”? Scarica sui ceccanesi gli errori di tutta l’amministrazione comunale che hanno portato alla soppressione di un servizio pubblico? Quindi, secondo lei e secondo tutta l’amministrazione comunale, i ceccanesi dovevano sorbirsi il salasso sulle tariffe del trasporto senza battere ciglio, solo perché l’offerta comunale era quella? Ricordiamo tutti le polemiche sollevate dai cittadini solo un anno fa sull’aumento esorbitante dei costi in un momento di pesante crisi economica e sappiamo che è quello il motivo per cui gli autobus hanno viaggiato semivuoti, come dice lei, non per il disinteresse dei cittadini o per la mancanza di necessità da parte delle famiglie! Inoltre, il Sindaco parla di sperimentazione per quest’anno, in attesa di un nuovo bando per l’attivazione del servizio a settembre 2025, e quindi le ripetiamo ancora più forte: non sarebbe stato il caso di garantirlo già da quest’anno, con tariffe economiche sostenibili e secondo il criterio ISEE, almeno per dare fiato a quelle famiglie di ceccanesi che attraversano tante difficoltà economiche?Infine, lei continua a sventolare la questione del riequilibrio di bilancio, ma non pensa che sia giusto smetterla col teatrino della colpa e dare un’iniezione di buonsenso alle casse comunali? Perché lei e la sua maggioranza continuate a ignorare la nostra semplice richiesta sulla riduzione dei vostri stipendi, le indennità di funzione? Certo, non siamo nati ieri e lo sappiamo che questo non salverà le devastate casse comunali, ma di questi tempi sarebbe un bel segnale di vicinanza a noi cittadini, che facciamo sacrifici immani per mandare i nostri figli a scuola e per andare a lavoro, e proprio non ce la facciamo più a vedere una Comune che non trova i soldi per gli scuolabus ma misteriosamente li trova per “sagre, feste e magnate goderecce”. Ceccano2030 pensa che il trasporto scolastico sia un servizio fondamentale, per questo insieme ai ceccanesi stiamo portando avanti una lotta in difesa del diritto allo studio nella nostra città e siamo già al lavoro per elaborare una proposta seria, concreta ed efficace per un’altra città possibile, quella che i cittadini vogliono vivere nel futuro: il tempo per dare vita a un’idea alternativa di città è oggi, il futuro di Ceccano comincia adesso!

COMUNICATO STAMPA