Trasporto Pubblico Locale, riunione in Provincia con i sindaci per esporre le criticità. Il Presidente Di Stefano chiede un incontro con l’assessore regionale Ghera

Trasporto Pubblico Locale e rimodulazione del servizio in atto, molti sindaci e i tre consiglieri regionali del territorio sono stati presenti, questa mattina a Palazzo Jacobucci, all’incontro promosso dal presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, su una tematica davvero cruciale per i territori a seguito di una riduzione importante dei chilometri percorsi.

“La vostra presenza testimonia il valore del confronto e della collaborazione istituzionale, che sono alla base di ogni percorso serio e costruttivo nell’interesse dei cittadini”, ha commentato il presidente Di Stefano sottolineando come la Provincia “è, e vuole continuare ad essere, la Casa dei Comuni. Un luogo aperto, in cui ogni amministrazione comunale può trovare ascolto, suppor to, dialogo. Questo è lo spirito che anima il nostro lavoro quotidiano: unire, coordinare, rappresentare”.

Esattamente in questa ottica è stata subito accolta la richiesta di promuovere un momento di confronto ampio e inclusivo sulla tematica.

“Ciò che si prospetta dal prossimo 1 luglio rischia di avere un impatto pesante sui nostri territori. Le misure annunciate, infatti, prevedono una riduzione significativa dei chilometri percorsi , con il concreto pericolo che interi centri vengano esclusi dai collegamenti e quindi isolati, colpendo in particolare le fasce più fragili della popolazione: anziani, studenti, pendolari, cittadini che non dispongono di mezzi propri”.

Il dibattito è stato proficuo e numerosi sindaci sono intervenuti per esporre le proprie problematiche, anche dopo aver ascoltato gli interventi dei consiglieri regionali Sara Battisti, Daniele Maura e Alessia Savo, che hanno annunciato una proroga di sei mesi che dovrebbe essere ufficializzata in queste ore.

Due, essenzialmente, le proposte arrivate. La prima su un eventuale nuovo studio dei percorsi per andare a rimodulare le corse, anche se qualcuno, a tal proposito, ha ipotizzato dei possibili ricorsi.

La seconda che ipotizza invece una nuova gara d’appalto per il trasporto locale che andrebbe a implementare quella già in essere. Al termine dell’incontro il presidente ha chiesto ufficialmente ai consiglieri regionali un incontro con l’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera.