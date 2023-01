Trasporto pubblico gratuito per giovani ed anziani, Mazzaroppi: “Un aiuto concreto alle famiglie e un impegno per la sostenibilità ambientale”

Uno dei punti di forza del programma del candidato alla carica di Presidente della Regione Lazio Alessio D’Amato è certamente quello che riguarda il trasporto pubblico locale. La proposta prevede l’abbonamento annuale gratuito al trasporto pubblico per i giovani sino a 25 anni di età con un reddito inferiore alla soglia ISEE di 25.000 euro.

Un impegno anche verso le fasce più anziane della popolazione: anche per gli over 70 abbonamento annuale gratuito per i mezzi Cotral e Trenitalia.

Si tratta di un aiuto concreto in termini economici e un segnale dell’impegno delle istituzioni per rinsaldare la coesione sociale nella nostra comunità regionale.

“Il nostro candidato presidente Alessio D’Amato ha voluto inserire queste misure tra i 5 punti cardine del suo programma, perché promuovere l’uso dei mezzi pubblici è un obiettivo culturale strategico – ha commentato Libero Mazzaroppi, candidato al Consiglio regionale del Lazio nella lista del Pd.

“Noi sul nostro territorio abbiamo già lavorato tanto sul miglioramento del servizio di trasporto pubblico. Insieme agli amministratori delle comunità vicine, abbiamo lavorato per creare una linea diretta tra i nostri comuni e il polo della Folcara di Cassino, frequentato da centinaia di nostri studenti. Ci siamo battuti affinché il costo fosse calmierato, in un’ottica ambivalente: da una parte per incentivare l’uso di mezzi pubblici a scapito delle auto private, per aiutare l’ambiente, dall’altra per cercare di dare una mano alle famiglie alle prese ogni mese con tantissime spese.

L’idea di far viaggiare gratis i ragazzi con redditi più bassi è una proposta che va proprio in queste due direzioni: proteggere l’ambiente e tutelare le famiglie, specie in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Dateci la possibilità di concretizzare questo programma!”

