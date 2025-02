TRASPORTI, SOPRALLUOGO DELL’ASSESSORE GHERA PER ULTERIORE TRENO DELLA ROMA-LIDO

Assessore Ghera: «Giunta centrodestra conferma l’impegno per migliorare il servizio».

Questa mattina l’assessore alla Mobilità e Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, insieme ai tecnici di Atac e Cotral, ha effettuato un sopralluogo presso il deposito Atac a Magliana dove è in lavorazione il treno Caf MA300 acquistato dalla Regione Lazio da Atac, in accordo con Roma Capitale, a giugno 2024 e destinato alla flotta di rotabili della Roma-Lido.

Il treno, sul quale Atac ha effettuato lavori di restyling e di adeguamento necessari per viaggiare sulla nuova ferrovia, dovrà ora effettuare una fase di rodaggio prima di essere messo in servizio.

«La Giunta di centrodestra la scorsa estate aveva impegnato i fondi per l’acquisto di questo treno da Atac con l’obiettivo di aumentare il parco rotabile a disposizione della Roma-Lido. Questa ferrovia è passata alla Regione nel 2022 e in questi due anni abbiamo avviato un piano di manutenzione dei treni mai fatto prima. Il nostro obiettivo è migliorare la qualità del servizio del trasporto pubblico attraverso azioni concrete e sostenibili che stiamo realizzando, come l’acquisto di questo nuovo treno», ha dichiarato l’assessore Ghera.