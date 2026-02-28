TRASPORTI, ROCCA: «CON DUE NUOVI TRENI ELETTRICI NEL LAZIO PROSEGUIAMO IL GRANDE PIANO DI RINNOVAMENTO DA 1,4 MLD»

«Con l’ingresso in servizio di due nuovi treni regionali elettrici a doppio piano compiamo un ulteriore passo avanti nel piano di rinnovamento della flotta ferroviaria del Lazio. Stiamo portando avanti, insieme a Trenitalia, un programma di investimenti da 1,4 miliardi di euro per garantire ai cittadini un trasporto pubblico più moderno, sostenibile ed efficiente.

Ho voluto fortemente che il rinnovo della flotta fosse una priorità del mio mandato. Oggi il Lazio può contare su 61 nuovi treni nuovi, di cui 58 a doppio piano di ultima generazione. Sono convogli più capienti, più confortevoli, accessibili e a basso impatto ambientale: un miglioramento concreto per i pendolari, per gli studenti e per i lavoratori che ogni giorno si spostano sul nostro territorio. Ringrazio l’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera per il lavoro costante e puntuale che sta portando avanti su questo dossier strategico, così come ringrazio Trenitalia Lazio per la collaborazione istituzionale e per l’impegno operativo che consente di trasformare gli investimenti in risultati concreti per i cittadini. Stiamo lavorando per rafforzare l’affidabilità del servizio, ridurre i disagi e migliorare l’esperienza di viaggio. Voglio che il trasporto pubblico del Lazio sia all’altezza di una grande Regione e continui a crescere così da rispettare la dignità dei nostri pendolari».

Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.