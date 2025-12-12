TRASPORTI, RINNOVATA AGEVOLAZIONE TARIFFARIA «CARTA TUTTO TRENO»

Ghera: «Incentiviamo il trasporto pubblico favorendo anche le fasce di reddito più basse».

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Mobilità, ai Trasporti, alla Tutela del Territorio, al Ciclo dei rifiuti, al Demanio e al Patrimonio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, ha approvato una delibera che rinnova l’agevolazione tariffaria denominata “Carta Tutto Treno”, introdotta a partire dal 2023, che autorizza un viaggio giornaliero di andata e ritorno ad un costo ridotto sui treni circolanti sulle linee ferroviarie FL1 (Orte-Roma), FL5 (Civitavecchia-Ladispoli-Roma), FL6 (Cassino-Frosinone-Roma) e FL7 (Formia-Latina-Roma).

La Carta Tutto Treno Lazio, per la quale sono stati stanziati 500mila euro da destinare a Trenitalia, viene rilasciata esclusivamente ai residenti nel Lazio in possesso di abbonamento integrato Metrebus annuale alle tariffe 41/8/Lazio Metrebus in corso di validità e prevede una tariffa agevolata, valida esclusivamente per i viaggi effettuati in seconda classe, determinata sulla base dell’ISEE distinto per scaglioni, come di seguito riportato:

FASCIA ISEE 2^ CLASSE Annuale 2^ CLASSE Semestrale Fino a 25.000 € 240 € 130 € 25.001 € – 35.000€ 350 € 180 € Oltre 35.000 € 550 € 290 €

«Con questa iniziativa la Giunta conferma l’impegno ad incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, favorendo al contempo le fasce di reddito più basse dei nostri residenti», dichiara l’assessore Ghera.