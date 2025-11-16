TRASPORTI: REGIONE LAZIO LANCIA “NATALE IN TOUR 2025”, TPL GRATUITO PER GLI UNDER 25

Per il periodo delle festività natalizie i giovani di età compresa tra i 16 ed i 25 anni residenti nel Lazio e iscritti alla nuova Carta Giovani “Bella X Noi” potranno circolare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico locale gestiti da Trenitalia e Cotral. A prevederlo è una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera, di concerto con l’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili, Simona Baldassarre.

L’iniziativa, denominata “Natale in tour 2025”, rientra nell’ambito delle attività che la Regione Lazio sta sempre più rafforzando per incentivare l’uso del trasporto pubblico regionale e per promuovere e valorizzare le bellezze del territorio. La promozione, che replica l’esperimento avviato nel periodo estivo, consentirà di usufruire gratuitamente, dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, dei servizi di trasporto pubblico locale regionali su strada e su ferrovia in seconda classe, gestiti rispettivamente da Cotral e da Trenitalia, nell’ambito dei confini territoriali e di competenza della Regione Lazio, comprese le due tratte delle ex ferrovie concesse, Roma–Lido e Roma–Civita Castellana–Viterbo, a esclusione dell’accesso al servizio ferroviario Leonardo express, Civitavecchia express e a tutti i servizi di trasporto combinato per le tratte non gestite da Trenitalia.

Le risorse da finalizzare a tale iniziativa, stimate sulla base dei dati rendicontati nelle precedenti iniziative estive circa i potenziali fruitori, vengono stimate in 200mila euro da destinare rispettivamente a Trenitalia e a Cotral, per un importo complessivo di 400mila euro.

«Abbiamo deciso di replicare la promozione della scorsa estate per dare un ulteriore incentivo ai nostri giovani di poter visitare le bellezze della Regione Lazio e allo stesso tempo sensibilizzarli all’utilizzo del trasporto pubblico regionale», ha dichiarato l’assessore Ghera.

«Anche quest’anno, la Regione Lazio è al fianco dei giovani per consentire loro di scoprire e riscoprire il nostro territorio, che è cultura, identità e senso di appartenenza. Un’iniziativa a favore della cultura e dei giovani, certamente, ma anche dell’educazione ambientale, per valorizzare sempre di più il trasporto pubblico locale», ha evidenziato l’assessore Baldassarre.