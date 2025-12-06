TRASPORTI: REGIONE LAZIO, DALL’8 DICEMBRE AL 6 GENNAIO TPL GRATUITO PER GLI UNDER 25

Ghera: «Per i giovani del Lazio una bella occasione per visitare le bellezze della nostra Regione».

Parte lunedì 8 dicembre la promozione lanciata dalla Regione Lazio con la campagna “Natale in tour 2025” che permetterà ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 25 anni residenti nel Lazio e iscritti alla nuova Carta Giovani “Bella X Noi” di circolare gratuitamente sui mezzi del trasporto pubblico locale gestiti da Trenitalia e Cotral.

L’iniziativa, promossa dall’assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, rientra nell’ambito delle strategie regionali avviate per incentivare l’uso del trasporto pubblico regionale e allo stesso tempo promuovere e valorizzare le bellezze del territorio.

La promozione, che replica l’esperimento avviato nel periodo estivo, consentirà di usufruire gratuitamente, dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, dei servizi di trasporto pubblico locale regionali su strada e su ferrovia in seconda classe, gestiti rispettivamente da Cotral e da Trenitalia, nell’ambito dei confini territoriali e di competenza della Regione Lazio, comprese le due tratte delle ex ferrovie concesse, Roma–Lido e Roma–Civita Castellana–Viterbo, ad esclusione dell’accesso al servizio ferroviario Leonardo express, Civitavecchia express ed a tutti i servizi di trasporto combinato per le tratte non gestite da Trenitalia.

«Offriamo ai giovani del Lazio una bella occasione per visitare le bellezze della nostra Regione e allo stesso tempo promuoviamo l’utilizzo del trasporto pubblico regionale su ferro e su gomma. Questa iniziativa replica quanto già realizzato in estate ed è nostro obiettivo ripeterla anche in futuro», ha dichiarato l’assessore Ghera.