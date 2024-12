La Regione Lazio, in collaborazione con la società Trenitalia, confermerà anche nel 2025 il servizio che prevede l’effettuazione delle fermate a Orte e a Cassino dei treni dell’alta velocità sulle linee Roma-Milano e Napoli-Cassino. Questa offerta aggiuntiva si è dimostrata molto efficace per ottimizzare la mobilità laziale e molto apprezzata dai cittadini. Si assicura la piena attuazione del progetto in tempi brevi, compatibilmente con le attività amministrative necessarie.

