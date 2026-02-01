TRASPORTI, REGIONE LAZIO-ASTRAL: DAL 1° FEBBRAIO NUOVE RIMODULAZIONI DEL TPL NELLE UDR 3 “VALLE DEL SACCO” E 5 “VALLE DELL’ ANIENE”

Al via da domani 1° febbraio le nuove rimodulazioni del servizio di trasporto pubblico locale nell’Unità di Rete 3 “Valle del Sacco” e 5 “Valle dell’Aniene”. Le modifiche rientrano nel confronto avviato già da diverse settimane dai tecnici di Astral e Regione Lazio con i Comuni. Gli incontri proseguiranno anche nei prossimi giorni per raccogliere le segnalazioni e integrare la pianificazione del trasporto pubblico locale in modo da venire incontro alle esigenze dei territori.

In particolare, per la UdR 3 le modifiche riguarderanno le due linee dal Comune di Segni alla stazione ferroviaria di Colleferro, passando per l’ospedale di Colleferro, sia in termini di itinerari che di orari di partenza e arrivo. Per quanto concerne, invece, l’Unità di Rete 5, le modifiche interesseranno alcune linee bus. In particolare, per ottimizzare il trasporto degli studenti in orario di ingresso e uscita dagli istituti di Tivoli, la linea 14 nei soli giorni scolastici vedrà due corse precedentemente ordinarie, che saranno trasformate in corse scolastiche.

Nel Comune di Subiaco, inoltre, cambiano percorso le linee 11 e 12 per servire più capillarmente la popolazione residente, evitando aree non abitate e garantendo lo scambio con il capolinea Cotral. Vengono poi prolungate quattro corse giornaliere della linea 11 per raggiungere il sito turistico di Santa Scolastica, sempre nel rispetto dei chilometri previsti dal contratto di servizio.

La linea intercomunale 8 – che collega cinque Comuni della UdR 5 lungo la direttrice di Via Empolitana fino alla stazione ferroviaria di Castel Madama – viene infine prolungata a Tivoli presso il capolinea di Largo Saragat, fornendo così un collegamento diretto senza più la necessità del cambio di linea presso la stazione di Castel Madama. Di conseguenza, la linea 10 – attuale collegamento interno al territorio di Tivoli con corse prolungate a S. Polo dei Cavalieri – vedrà eliminato il prolungamento proprio alla stazione di Castel Madama perché non è più necessario a garantire lo scambio con la linea 8. Pertanto, il nuovo capolinea si attesterà nella frazione di Santa Balbina. È, inoltre, in fase di recepimento la richiesta del Comune di Gallicano che sarà attiva dalla prossima settimana.

«Con queste rimodulazioni delle linee bus andiamo incontro alle osservazioni dei Comuni delle UdR 3 e 5 con l’obiettivo di rispondere in maniera ancora più puntuale ed efficace alle esigenze dei cittadini, ma lasciando inalterata la produzione di chilometri prevista dai contratti di servizio sottoscritti con gli operatori del settore», dichiara Giuseppe Simeone, amministratore unico di Astral spa.

«Stiamo lavorando per apportare le modifiche necessarie ad un piano ereditato dalla precedente amministrazione che necessitava un confronto con i territori. In queste settimane i tecnici di Regione Lazio ed Astral stanno incontrando i Comuni e i gestori del servizio per integrare le Unità di Rete con le richieste che arrivano dai territori. Queste modifiche riguardano Comuni importanti che favoriranno una maggiore efficienza del trasporto pubblico locale», evidenzia l’assessore ai trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.