TRASPORTI: INCONTRO IN REGIONE CON I SINDACI DELLE UDR 3 E 5

Illustrate le linee guida delle nuove Unità di Rete che partiranno da gennaio.

Ieri presso la sala Tirreno della Regione Lazio si è tenuto un incontro, convocato dall’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera, con i sindaci della Valle del Sacco e della Valle dell’Aniene che rappresentano le prime due Unità di Rete che partiranno da gennaio.

Nel corso della riunione, a cui hanno preso parte anche i rappresentanti di Astral, Cotral e della Direzione regionale dei trasporti, sono state illustrate le linee guida delle nuove Unità di Rete, vale a dire gli ambiti territoriali in cui sono stati suddivisi i Comuni del Lazio, ad esclusione dei cinque capoluoghi di provincia, per la gestione del servizio di trasporto locale.

Il nuovo modello di mobilità pubblica prevede la costituzione di undici UdR, che a partire da gennaio 2026 verranno progressivamente attivate su tutto il territorio regionale con l’obiettivo di fornire un servizio interurbano più esteso, capillare ed efficiente.

In particolare, la riorganizzazione del sistema consentirà di accrescere l’offerta di trasporto e di raggiungere tutti i Comuni, anche quelli che fino ad oggi non avevano un trasporto locale, mentre verranno razionalizzate le sovrapposizioni e sarà istituito un servizio a chiamata per le aree con una ridotta domanda di mobilità.

Le Unità di Rete potranno contare su un parco mezzi complessivo di oltre 800 nuovi autobus, metà acquistati da Astral e metà da parte dei vari operatori, che verranno progressivamente introdotti per garantire un minore impatto ambientale, maggiore efficienza ed elevati livelli di comfort e sicurezza.

I servizi di trasporto verranno gestiti dalle società aggiudicatarie delle gare di appalto bandite da Astral, che coordinerà e monitorerà il nuovo sistema di mobilità pubblica secondo gli indirizzi di sostenibilità, produttività e qualità indicati dalla Regione Lazio.

Insieme al rinnovo della flotta bus e alla nuova progettazione della rete, si procederà anche con l’integrazione tariffaria attraverso il nuovo sistema Metrebus Plus che permetterà di integrare il servizio interurbano delle UdR con il servizio Cotral, offrendo titoli di viaggio flessibili e abbonamenti con sconti se associati al sistema Metrebus Lazio.

Il nuovo sistema di tariffazione è strutturato in quattro tipologie di titoli di viaggio, suddivisi tra biglietti e abbonamenti, con caratteristiche specifiche di validità e durata che consentiranno di viaggiare sia sui bus delle Unità di Rete sia sui bus Cotral.

Nelle prossime settimane l’Assessorato regionale ai Trasporti promuoverà incontri anche con i Comuni delle altre Unità di Rete, secondo l’ordine di attivazione dei nuovi ambiti del sistema della mobilità pubblica interurbana.

Nella prima fase di avvio delle UdR, al fine di garantire la transizione verso le nuove modalità di gestione del trasporto locale, Cotral continuerà il trasporto studenti fino al termine dell’anno scolastico in corso.