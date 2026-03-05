TRASPORTI, GHERA: ACQUISIZIONE FIREMA BUONA NOTIZIA ANCHE PER LA REGIONE LAZIO

“Un risultato raggiunto grazie all’interessamento il Governo Meloni”.

«L’acquisizione degli asset di Titagarh Firema da parte di Ferrovie dello Stato è una buona notizia anche per la Regione Lazio. Si tratta di un risultato importante raggiunto grazie all’interessamento del Governo Meloni. Con questo passaggio ci auguriamo che la fornitura dei 38 treni per le ferrovie regionali Roma-Lido e Roma-Viterbo, assegnata con una gara risalente al 2018 ma che purtroppo ha subito forti ritardi nelle consegne, possa ripartire. Come Regione Lazio proseguiremo gli interventi programmati sulle infrastrutture e sulla flotta di treni al momento in servizio con l’obiettivo di rendere sempre più efficiente il servizio di trasporto pubblico per i cittadini del Lazio».Lo ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità, Fabrizio Ghera.