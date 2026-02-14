TRASPORTI, GHERA: 16 MILIONI DI EURO PER AGEVOLAZIONI AL SISTEMA TARIFFARIO

«L’integrazione è necessaria per garantire un sistema tariffario che tenga conto del nuovo modello di Unità di Rete, favorendo sempre le fasce sociali più deboli».

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai Trasporti e alla Mobilità, Fabrizio Ghera, ha approvato una delibera che stanzia 16 milioni di euro per l’annualità 2026 a favore delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico nel territorio della Regione Lazio per la concessione delle agevolazioni tariffarie sui servizi di Tpl, rimodulando il meccanismo alla luce delle novità introdotte dal nuovo sistema di trasporto pubblico regionale avviato con le Unità di Rete.

ll sistema tariffario “Metrebus Plus” costituisce un’evoluzione del sistema tariffario Metrebus ed è coerente con il modello di esercizio delle UdR e con il sistema tariffario integrato regionale. La delibera regionale applica le modalità, i limiti di reddito ISEE e i criteri per la concessione di agevolazioni tariffarie sui servizi di trasporto pubblico locale definiti dalla D.G.R. n.311/2017, anche agli abbonamenti annuali inclusi nel sistema tariffario “Metrebus Plus” delle UDR, come definito dalla D.G.R. n.707/2025.

«L’integrazione delle agevolazioni è necessaria per garantire un sistema tariffario che tenga conto del nuovo modello di Unità di Rete, favorendo sempre le fasce sociali più deboli», ha dichiarato l’assessore Fabrizio Ghera.