TRASPORTI: DALLA REGIONE LAZIO 34 MILIONI DI EURO PER IL TPL DEI COMUNI

Per il primo semestre 2025 la Regione Lazio sosterrà il Trasporto Pubblico Locale dei Comuni con un fondo di34 milioni di euro. A prevederlo è una delibera di Giunta votata oggi su proposta dell’assessore alla Mobilità e ai Trasporti,Fabrizio Ghera.

I finanziamenti andranno ai Comuni del Lazio, esclusa Roma Capitale, per far fronte agli oneri relativi all’effettuazione dei servizi di trasporto pubblico su strada. L’importo stanziato è composto da una quota di 32 milioni da ripartirsi, da parte della Direzione regionale, sulla base del criterio della “spesa storica”. Ulteriori 2 milioni di euro serviranno per altre esigenze dei Comuni del Lazio, anche al fine della gestione della fase transitoria per l’attuazione del nuovo modello di Trasporto pubblico che prevederà a partire da luglio l’individuazione di 11 unità di rete .

«La Regione Lazio conferma l’impegno preso per garantire il Tpl dei Comuni laziali con uno stanziamento molto importante, in attesa di definire da luglio un nuovo modello che porterà ad un efficientemento delle risorse nell’ottica di offrire ai cittadini un servizio di trasporto all ‘altezza», dichiara l’assessore Fabrizio Ghera .