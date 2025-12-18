TRASPORTI, COTRAL – ASTRAL: ANSFISA RILASCIA IL CERTIFICATO D’IDONEITÀ ALL’ESERCIZIO (CIE)

La sicurezza al centro del sistema ferroviari.

Cotral e Astral comunicano che ANSFISA – Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali – ha rilasciato il Certificato d’idoneità all’esercizio (CIE), documento strategico che certifica la conformità e l’efficacia dei sistemi di gestione della sicurezza (SGS) delle imprese ferroviarie e dei gestori di infrastruttura che operano sulle ferrovie funzionalmente isolate.

Il CIE rappresenta la garanzia che i processi di progettazione, manutenzione e gestione del traffico rispettino le normative europee e nazionali, assicurando la sicurezza dei viaggiatori e del personale.

Perché il CIE è fondamentale:

Autorizzazione e conformità: attesta che l’azienda dispone di un SGS accettato e conforme alle normative in vigore.

Sicurezza operativa: garantisce processi sicuri in ogni fase, minimizzando i rischi.

Controllo e vigilanza: strumento per ANSFISA per monitorare costantemente il mantenimento degli standard di sicurezza.

Accettazione del sistema: definisce procedure e disposizioni che l’operatore deve rispettare, fungendo da “carta d’identità” per la sicurezza.

Dichiarazione del Presidente di Cotral, Manolo Cipolla:

“Il rilascio della del CIE da parte di ANSFISA è un traguardo importante che conferma il nostro impegno per la sicurezza e la qualità del servizio. Cotral investe costantemente in innovazione e formazione per garantire ai cittadini un trasporto ferroviario affidabile, efficiente e pienamente conforme agli standard europei.”

Dichiarazione dell’Amministratore Unico di Astral, Giuseppe Simeone:

“La certificazione di Ansfisa premia l’impegno e le attività di Astral, che sin dall’acquisizione delle ferrovie ex concesse ha lavorato per garantire sempre la massima sicurezza del trasporto pubblico per il personale e i viaggiatori: in questi anni Astral, grazie ai notevoli investimenti della Regione Lazio, ha sostenuto un rilevante sforzo per assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee con l’obiettivo di sopperire al deficit manutentivo accumulato negli anni dalle infrastrutture ferroviarie. Una continua attenzione alla formazione e allo sviluppo tecnologico che hanno permesso di assicurare alti livelli di tutela e sicurezza del trasporto su ferro”.

Dichiarazione dell’Assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera:

“La certificazione di Ansfisa è un risultato che attesta l’ottimo lavoro che Astral e Cotral stanno facendo in sinergia con la Regione Lazio per consentire quel rinnovamento delle infrastrutture ferroviarie atteso da anni”