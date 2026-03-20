TRASPORTI, ASSESSORE GHERA: «DALLA REGIONE LAZIO IL 30% DI RISORSE AGGIUNTIVE AI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA»

Per Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo lo stanziamento passa da 9,1 milioni indicati nel fabbisogno a 11,8 milioni di euro stanziati dalla giunta Rocca.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha approvato una delibera che per l’anno 2026 attribuisce ai capoluoghi di Provincia del Lazio interessati (Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo con esclusione di Roma Capitale) 11,8 milioni di euro per i servizi di Trasporto pubblico locale (Tpl), oltre a 400mila euro per il Comune di Ponza, con un aumento delle risorse pari a circa il 30% in più rispetto a quanto previsto dalle stime di fabbisogno contenute nella delibera del 2020 che istituiva le Unità di rete (Udr).

L’incremento dei fondi per il Tpl è stato deciso nell’ambito del nuovo processo di riprogrammazione e ridefinizione dei servizi minimi del trasporto pubblico locale introdotti da gennaio 2026 con le Udr. In base al fabbisogno stimato dalla delibera del 2020 per i capoluoghi di provincia erano previsti 9,1 milioni di euro, cifra che grazie alla decisione della Giunta Rocca salirà per il 2026 a 11,8 milioni di euro.

Il dettaglio per capoluogo di provincia:

Frosinone: 2,1 milioni di euro

Latina: 4 milioni di euro

Rieti: 3,1 milioni di euro

Viterbo: 2,4 milioni di euro

La delibera definisce, inoltre, un importo complessivo di 41,4 milioni per il Trasporto pubblico locale regionale, nei quali, oltre ai 12,2 stanziati per i capoluoghi di provincia e Ponza, sono inclusi anche 26,8 milioni di euro per garantire servizi per il periodo antecedente alla decorrenza della relativa Unità di Rete e 2,3 milioni di euro per i servizi integrativi/sperimentali.

«La scelta di incrementare il finanziamento per i capoluoghi di provincia nell’ambito del nuovo piano di tpl introdotto con le Unità di Rete conferma la volontà della Regione Lazio di investire e sostenere il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico per i cittadini del Lazio», dichiara l’assessore Fabrizio Ghera.