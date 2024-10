Trasportava bovini in pessime condizioni.Fermato e contravvenzionato dalla Polizia di Stato

Continuano i controlli della Polizia di Stato nell’ambito del trasporto merci ed in particolare del trasporto animali vivi.Lo scorso fine settimana, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone nei pressi dell’omonimo casello, procedevano al controllo di un autocarro Iveco che trasportava bestiame.Durante la verifica della documentazione e dell’ispezione del mezzo, i poliziotti accertavano la presenza di un bovino riverso sul pavimento dell’autocarro, con le zampe posteriori legate, in condizioni non consone al trasporto.Sul posto interveniva personale dell’ASL di Frosinone che, accertava, le pessime condizioni dell’animale e la sua inidoneità al consumo umano, ragione per la quale si decideva l’immediato trasferimento al mattatoio per l’abbattimento.A causa delle cattive condizioni di salute, la mucca decedeva durante il trasporto.L’autista veniva contravvenzionato per un totale di € 6.000 per il trasporto non idoneo di animali vivi e il mancato rispetto dei tempi di guida obbligatori.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati