Trasformazione digitale: ICity rank certifica la crescita di Frosinone

Prosegue con successo il cammino della città di Frosinone nell’ambito della trasformazione digitale, nella direzione del potenziamento dei servizi ai cittadini. “Frosinone – ha dichiarato l’assessore all’innovazione digitale e smart city Alessandra Sardellitti – ha ottenuto il miglioramento più significativo nell’ambito dell’ICity Rank 2023, la ricerca annuale sulla trasformazione digitale dei 108 Comuni capoluogo, presentata martedì scorso a FORUM PA Città.

La nostra è tra le 5 città non metropolitane con il maggior miglioramento nei diversi ambiti di indagine, posizionandosi negli indici medi. La migliore del Lazio, Roma capitale esclusa. Un risultato importante per il nostro capoluogo, tenendo anche conto del fatto che questa ricerca è stata condotta prima dell’introduzione, da parte del Comune di Frosinone, di alcuni servizi inerenti alla digitalizzazione del rapporto tra cittadino e PA, come l’adozione di piattaforme di autenticazione e pagamento digitale (Spid, Cie, PagoPA, App IO) o del portale SUE per l’acquisizione delle istanze in materia urbanistica-edilizia. La stessa ricerca non include gli interventi attivati o in via di attivazione tramite fondi del PNRR. L’amministrazione Mastrangeli, infatti, ha centrato tutti i finanziamenti disponibili sulla trasformazione digitale”.

“L’amministrazione comunale procede speditamente nel percorso tracciato sulla digitalizzazione per potenziare i servizi al pubblico, rendendo le procedure più snelle e veloci, nell’ottica di raggiungere sempre più ambiziosi traguardi in termini di sburocratizzazione e semplificazione, a favore della collettività – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – La nostra visione di città va nella direzione di un capoluogo sempre più moderno e funzionale che passa, necessariamente, dalle opportunità offerte dalla trasformazione digitale. Un obiettivo, questo, a cui lavora incessantemente l’assessorato coordinato da Alessandra Sardellitti, per implementare così efficienza, sicurezza e vantaggi per i cittadini”.

Sul documento dell’ ICity Rank 2023 si legge: “Sono state identificate 5 città che hanno realizzato nel 2023 crescite particolarmente rilevanti in diversi indicatori. Si tratta di Cosenza, Frosinone, Sassari, Siracusa e Varese”. Nell’edizione 2023 della ricerca, la valutazione delle città è stata articolata in tre dimensioni: «Amministrazioni digitali» riguarda la digitalizzazione dell’attività amministrativa, tra siti web, fruizione dei servizi online e adozione delle piattaforme nazionali; quella «Comuni aperti» analizza il livello di utilizzo dei social media, la diffusione di dati aperti e la fruibilità di app; infine, «Città connesse» è la dimensione di impatto della trasformazione digitale sul governo delle città e riguarda lo sviluppo di reti di connessione, sistemi di sensori e device a essi collegabili e strumenti per l’elaborazione dei flussi informativi e analisi dei dati.

COMUNICATO STAMPA