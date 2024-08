Trasferta positiva per la Pizzuti Family in Abruzzo

La settimana scorsa si Svolta la gara di SpeedDown in Abruzzo nel piccolo borgo di Collepietro al via il team Ceccanese (The Pizzuti Family)esperto in questa specialità.

Al via Giovanni, Matteo e Samuele Pizzuti e la Lady della compagine Fabraterna Emanuela De Rocchis.

Ecco il riassunto della giornata:

Coppa del colle 2024, gara bellissima in uno scenario altrettanto bello, è sempre un piacere correre a Collepietro.

La The Pizzuti’s Family arrivava a questa gara dopo la gara del Trofeo dalle Alpi agli Appennini di Gualdo di Macerata.

In classe Soap box era presente Pizzuti Giuseppe che porta a casa il 1° posto di classe, mentre in N5K arrivano in ordine Pizzuti Samuele al 2° posto, Pizzuti Matteo 4°, 5° Pizzuti Giovanni e 7° di classe e 2° del Femminile Emanuela De Rocchis ( Nella Foto con l’organizzatore)che si è migliorata discesa dopo discesa e dimostrando di saperci fare.

Infine la “The Pizzuti’s Family ringrazia il nostro amico Tony Tomassetti per l’ottima organizzazione della gara”.

Comunicato stampa DRC sport management