Trasferta positiva per Edoardo Rea alla Spoleto/Forca di Cerro

IL Team M&E Motorsport e il suo pilota Edoardo Rea nella trasferta umbra raccolgono meno di quanto si aspettavano ma le gare sono fatte così. Adesso pausa estiva con un occhio a Volterra per chiudere la stagione nel migliore dei modi.

Ecco le impressioni di Edoardo nel fine gara:

Niente la gara a Spoleto è andata relativamente bene, da una parte siamo contenti per i riferimenti cronologici, che rispetto a quelli dell’anno scorso sono stati migliori sin da subito, ciò ci conferma che quest’anno siamo cresciuti bene e speriamo di continuare così, dall’altra parte c’è un po’ di amarezza per non aver fronteggiato il miglioramento degli avversari , infati abbiamo perso qualche punto in ottica campionato.

Di certo non perdiamo il sorriso perché c’è sempre l’ultima gara di Volterra a settembre dove cercheremo coferme per i nostri miglioramenti, e cercheremo di chiudere (nei limiti che ci competono) nel migliore dei modi la stagione

COMUNICATO STAMPA