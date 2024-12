Trasferta poco fortunata per Prolinesport in Toscana

Un Rally del Brunello poco fortunato per l’equipaggio Prolinesport LANI – AMADUCCI su Renault Clio R3.

Out sulla PS 7 per una toccata sul posteriore, nella PS precedente aveva fermato il cronometro quasi nel TOP 20.

Ecco il commento del Responsabile del Team Sammarinese:

Durante lo shake-down, abbiamo riscontrato un problema alla macchina. Dopo aver fatto le dovute verifiche, abbiamo scoperto che la causa era una molla delle valvole rotta, un guasto che impediva al motore di esprimere tutta la sua potenza. Purtroppo, con il poco tempo a disposizione, non siamo riusciti a risolvere il problema ma fortunatamente abbiamo permesso alla macchina di prendere comunque il via

Nonostante questa difficoltà, il pilota Alessandro Lani è riuscito a gestire il problema su alcuni tratti cronometrati, facendo registrare tempi interessanti pur avendo un grosso handicap rispetto agli avversari. Un esempio su tutti è stato il 21° posto assoluto nella 6ª prova speciale (Cosona), un risultato che ha messo in evidenza tutto il suo talento.

Purtroppo, la gara non è andata come sperato e la nostra avventura si è conclusa definitivamente alla 7ª prova speciale (Castiglion del Bosco). Un’improvvisa toccata al posteriore ha compromesso irreparabilmente la vettura, mettendo la parola fine alla nostra corsa.

Torniamo a casa con la consapevolezza di avere il potenziale per lottare per le posizioni che contano, e con la determinazione che, la prossima volta, con più fortuna, saremo pronti a lottare per i risultati che meritiamo.

Comunicato stampa DRCsportmanagement.it

📷 Global Rally Network