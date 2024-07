Transizione energetica e digitale, Maura: “La Regione Lazio a sostegno”

“La transizione energetica e digitale rappresenta una grande sfida che la Regione Lazio è decisa a sostenere e ad accompagnare, con l’obiettivo di favorire così la crescita e lo sviluppo del tessuto economico ed industriale del nostro territorio”.

E’ quanto dichiarato dal vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Maura intervenuto questa mattina all’inaugurazione della linea semiautomatica di moduli e pacchi batteria agli ioni di litio per applicazioni marine e stazionarie presso il nuovo stabilimento di Power4Future a Piedimonte San Germano.

“Quella messa in atto da Power4Future, società controllata dal gruppo Fincantieri spa rappresenta una grande sfida per il Paese ma ancora di più per il nostro territorio – ha aggiunto Maura – una sfida che si tradurrà soprattutto in un incremento dei livelli occupazionali, visto che la società ha comunicato l’assunzione di 60 unità di personale qualificato.

La Regione Lazio, che ho avuto l’onore di rappresentare, è

in prima linea nel sostenere le imprese che sul territorio intendono investire sulla transizione energetica e digitale come dimostra l’impegno messo in campo in questi mesi dalla Giunta Rocca e dall’assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli.

Basti pensare ai 40 milioni investiti con il Bando Energia rivolto a

migliorare l’efficienza energetica e a promuovere la produzione da fonti rinnovabili nelle aziende laziali. Per questo non possiamo che salutare con favore il grande investimento che Power4Future ha messo in campo nella provincia di Frosinone, con la realizzazione della vasta area produttiva e con i servizi all’avanguardia che con la nuova linea sarà in grado di assicurare nei settori navali e militari, potenziando la qualità e

l’efficienza dei prodotti forniti, dalla progettazione alla fasi successive alla commercializzazione.

Oggi è senza dubbio una giornata storica per il territorio di Frosinone che conferma la sua natura di provincia sempre più attrattiva e strategica per gli investimenti in campo industriale ha concluso il vicecapogruppo Maura.

COMUNICATO STAMPA