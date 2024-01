Transazione energetica, Palazzo: “Tavolo permanente tra Regione e Unindustria per costruire un modello Lazio”

«Partirà a breve un tavolo permanente di confronto tra Regione Lazio e Unindustria sui temi della sostenibilità, della transizione energetica e dei cambiamenti climatici che ci consentirà di aver un dialogo attivo sulle tematiche più stringenti. Sono felice che la mia proposta di sinergia, presentata in occasione del convegno “La sfida Green, un’opportunità per le imprese”, sia stata accolta con favore dalla platea di industriali. Ringrazio per questo il presidente di Unindustria Angelo Camilli e il vicepresidente Giovanni Turriziani».

Lo dichiara l’assessore all’Ambiente, alla Transizione Energetica e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.

«Credo molto nel gioco di squadra e per questo intendo accogliere le istanze di tutti i portatori di interesse. L’apertura da parte delle istituzioni e la loro presenza nell’accompagnare le imprese verso una fase importante di trasformazione rappresenta una garanzia di legalità e rispetto delle norme. In questo modo potremo avviare insieme programmi e strategie mirate che siano davvero capaci di rendere le aziende sempre più competitive, con un vantaggio per la nostra economia e, per via della loro maggiore sostenibilità, con beneficio per l’ambiente. Possiamo costruire un vero e proprio modello Lazio, per rendere la nostra regione capace di attrarre nuovi investimenti e nuove imprese», continua l’Assessore.

«I tempi sono ormai maturi per affrontare in maniera seria e non meramente ideologica il tema della sostenibilità ambientale. Si tratta della vera sfida che attende tutti noi: imprese, istituzioni e cittadini. Quello che abbiamo già avviato è un percorso di accompagnamento verso il cambiamento che va vissuto per quello che è: una opportunità. Del resto, le aziende del Lazio hanno già iniziato a investire sulle fonti rinnovabili e sono impegnate sul fronte del risparmio energetico», conclude l’assessore Palazzo.

