Training Camp ANCI Lazio 2026, Quadrini e Borza a Roma: “Opportunità strategica per gli amministratori”

Si è tenuta oggi, mercoledì 27 maggio, presso la sede di ANCI Nazionale a Roma, la conferenza stampa di presentazione del Training Camp ANCI Lazio 2026, l’atteso appuntamento formativo annuale che si svolgerà sull’isola di Ventotene dal 3 al 5 giugno. All’incontro, guidato dal Presidente di ANCI Lazio Daniele Sinibaldi, dal Vicepresidente Riccardo Varone e dal Segretario Generale Luca Masi, ha preso parte attiva il Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente di ANCI Lazio, Gianluca Quadrini. Insieme a lui, per testimoniare l’attenzione del territorio e del mondo politico locale verso le attività formative dell’associazione, era presente anche Mario Borza, Consigliere Comunale di Casalvieri e Responsabile del partito “Evoluzione e Libertà” per la Valle di Comino.

​Il Training Camp rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per l’aggiornamento dei giovani amministratori, offrendo una tre giorni di alta formazione incentrata sulle sfide cruciali della pubblica amministrazione, della transizione digitale ed ecologica e della gestione dei fondi europei.

​A margine della conferenza, il Consigliere Provinciale e Dirigente regionale ANCI Gianluca Quadrini ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa:

​“La scelta di Ventotene per l’edizione 2026 del Training Camp racchiude un profondo valore simbolico ed europeo. Come ANCI Lazio, crediamo fermamente che la qualità della governance locale passi attraverso la formazione continua. Fornire agli amministratori gli strumenti tecnici e normativi per affrontare le complessità odierne è il miglior investimento per lo sviluppo dei nostri territori, a partire dalla provincia di Frosinone, che sarà come sempre protagonista in questo percorso.”

​Di particolare rilievo la partecipazione del Consigliere Comunale di Casalvieri, Mario Borza, che ha preso parte all’appuntamento romano anche nella sua veste di Responsabile di “Evoluzione e Libertà” per l’area della Valle di Comino, con l’obiettivo di approfondire da vicino l’operato di ANCI Lazio:

​“Ho voluto essere presente oggi a Roma per rendermi conto in prima persona delle grandi potenzialità che un’associazione come ANCI Lazio mette a disposizione degli amministratori locali”, ha dichiarato Mario Borza. “La formazione e il confronto sono elementi essenziali per chi, ogni giorno, si trova a governare le comunità nei nostri territori, come nel caso di Casalvieri e dell’intera Valle di Comino. Realtà come il Training Camp di Ventotene offrono strumenti concreti ed efficaci, capaci di fare la differenza nella gestione amministrativa e nello sviluppo locale. Strutture associative e formative di questo livello sono una risorsa preziosa che è nostro dovere conoscere e valorizzare al meglio.”

​L’appuntamento è dunque fissato per il 3 giugno a Ventotene, dove prenderanno il via i panel e i laboratori formativi alla presenza di esperti del settore e rappresentanti istituzionali.