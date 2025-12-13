Tragico scontro sulla Monti Lepini: perde la vita un uomo, due i feriti

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada Monti Lepini, nel tratto ricadente nel territorio comunale di Giuliano di Roma, nei pressi del ristorante “Il Laghetto”.

Il sinistro, avvenuto intorno alle ore 13.30, ha coinvolto due autovetture. A seguito del violento impatto, uno dei mezzi è finito contro il guardrail per poi ribaltarsi sulla carreggiata. Il bilancio è drammatico: un uomo di 78 anni, residente a Roma, ha perso la vita, mentre altre due persone sono rimaste ferite.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto per prestare le prime cure ai feriti. Due occupanti del veicolo ribaltato sono rimasti incastrati tra le lamiere, rendendo necessario un intervento articolato per consentirne l’estrazione. Considerata la gravità dell’incidente, è stato richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso, regolato la viabilità e avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, la circolazione ha subito rallentamenti.

