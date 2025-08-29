Tragico schianto sulla Sora-Cassino: muore il manager della Burgo Cartiera di Sora, Marino Viola

Un drammatico incidente stradale sulla superstrada Sora-Cassino è costato la vita a Marino Viola, 51 anni, dirigente della cartiera Burgo di Sora e figura molto nota nel Cassinate. La tragedia si è consumata nel territorio di Sant’Elia Fiumerapido, dove la Peugeot 306 guidata da Viola si è scontrata frontalmente con una Mercedes proveniente da Atina.

L’impatto è stato violentissimo. Per il manager non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Gravissimo invece l’altro conducente, trasportato in elisoccorso al policlinico Umberto I di Roma, dove lotta tra la vita e la morte.

Originario di Cassino e residente in città con la famiglia, Marino Viola era laureato in Economia e Commercio all’Università di Cassino, dove aveva frequentato anche corsi di alta formazione manageriale. Dopo esperienze professionali di rilievo, tra cui un ruolo dirigenziale alla Ferrarelle, aveva assunto la guida di settori strategici all’interno della Burgo Cartiera di Sora.

La sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nella comunità locale, nel mondo accademico e in quello industriale. Persona stimata per competenza, gentilezza e umanità, lascia un vuoto difficile da colmare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario dell’Ares 118. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. La superstrada è rimasta chiusa per ore, provocando lunghi rallentamenti alla circolazione.

Cassino, Sora e Villa Santa Lucia oggi piangono la perdita di un uomo che, oltre alla carriera brillante, ha saputo farsi apprezzare per i valori umani che lo contraddistinguevano.

