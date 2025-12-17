Tragico investimento: muore un uomo a piedi sull’autostrada

Un grave incidente ha segnato la serata di martedì lungo l’autostrada A12, nel tratto Tarquinia-Roma. Un uomo, che si trovava a piedi sulla carreggiata, è stato travolto e ucciso da un’auto in transito. L’investimento è avvenuto al chilometro 71, in località Fontana Matta, nei pressi dello svincolo per Monte Romano, in direzione del litorale laziale.

Soccorsi inutili Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, l’automobilista non è riuscito a evitare l’impatto. La vittima, di origini straniere, è morta praticamente sul colpo. All’arrivo del personale sanitario, intervenuto tempestivamente sul posto, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale, impegnati nelle operazioni di soccorso e nei rilievi tecnici necessari a ricostruire la dinamica dell’investimento. Le indagini sono ancora in corso e tra i punti da chiarire vi è il motivo per cui l’uomo si trovasse a piedi sull’autostrada, situazione che resta al momento inspiegabile. Foto archivio

Correlati