Tragico incidente sull’A1 ad Anagni: muore una persona, due i feriti

Scontro tra auto, tir e pullman nella serata del 25 aprile: traffico in tilt e casello chiuso per ore.

ANAGNI – Drammatico incidente stradale nella tarda serata di venerdì 25 aprile sull’autostrada A1, all’altezza del chilometro 607, in territorio di Anagni, direzione sud. Tre i veicoli coinvolti: un’autovettura, un mezzo pesante e un pullman partito da Torino e diretto in Calabria.

L’impatto, avvenuto poco dopo le 23.00, è stato particolarmente violento. Il bilancio è grave: una persona ha perso la vita e altre due sono rimaste ferite. La vittima viaggiava a bordo dell’auto, mentre i feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale dagli operatori dell’Ares 118. Le loro condizioni sarebbero serie ma non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e diversi mezzi di emergenza. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, è stato necessario chiudere temporaneamente l’ingresso al casello di Anagni, causando rallentamenti e disagi alla circolazione per diverse ore.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Foto archivio