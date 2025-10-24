Tragico incidente sulla Tiburtina Valeria: una vittima nei pressi dello svincolo per Avezzano

Una persona ha perso la vita nel grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 24 ottobre lungo la Statale 5 “Tiburtina Valeria”, in prossimità dello svincolo per Avezzano, all’altezza del chilometro 111.Secondo le prime informazioni, nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture. L’impatto, particolarmente violento, ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorritori del 118, che purtroppo non hanno potuto fare nulla per una delle persone coinvolte.

Il tratto interessato è stato temporaneamente interdetto al traffico, con deviazione sulla viabilità locale, come comunicato da Anas, per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.Sul posto hanno operato le forze dell’ordine, il personale Anas e i Vigili del Fuoco, impegnati nella gestione della viabilità e nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto.Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Foto archivio

