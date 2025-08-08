Tragico incidente sulla Statale 652: muore Pietro Milanese, 31enne di Civitella Roveto

Un drammatico incidente stradale è costato la vita a Pietro Milanese, 31 anni, originario di Civitella Roveto, nel pomeriggio di ieri lungo la Statale 652, nel tratto del fondovalle Sangro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto su cui viaggiava il giovane, una BMW, con a bordo anche una ragazza, avrebbe perso il controllo andando prima a impattare contro un palo della luce e poi contro un albero nei pressi dell’area di servizio.Per Pietro Milanese, purtroppo, i soccorsi si sono rivelati inutili. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La ragazza che era con lui ha riportato solo ferite lievi.La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Civitella Roveto, dove Pietro era molto conosciuto e stimato. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social e i gesti di vicinanza alla famiglia del giovane, padre di due bambini piccoli.Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare le eventuali cause che hanno portato al tragico schianto.
FOTO ARCHIVIO