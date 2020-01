Tragico incidente sulla Cassino-Formia: la vittima è Jlenia Macari

La donna deceduta ieri sera a causa di un incidente stradale a vvenuto sulla Cassino-Formia nel territorio di Minturno,dove sono rimaste coinvolte tre auto è Jlenia Macari 46 anni di Esperia.La donna era a dordo di una Citroen C1 quando per cause in fase di accertamento, si è scontrata con un’ Audi A 4 e una Volswagen Tuareg.La donna lavorava come commessa e stava tornando a casa. Feriti un infermiere e consigliere comunale di Spigno Saturnia e un uomo residente a Formia.In questa stessa strada Jlenia Macari anni fa aveva perso il fratello, morto a causa di un incidente stradale.

