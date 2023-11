Tragico incidente sul lavoro: Vincenzo Torella muore schiacciato da una trivella

E’ morto a Roma Vincenzo Torella 60enne di Villa Santo Stefano mentre stava lavorando in un cantiere edile a Roma in via Veneto. Il drammatico incidente è avvenuto ieri, sembra che una trivella avrebbe schiacciato l’uomo che purtroppo è morto sul colpo. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Vincenzo sposato,lascia moglie e due figlie. Un uomo ben voluto da tutti. La notizia della morte di Vincenzo ha raggiunto subito la comunità di Villa Santo Stefano incredula da questa tragedia che lascia tutti nel dolore.

