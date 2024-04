Tragico incidente stradale tra un’auto e un mezzo pesante: perde la vita una giovane di 21 anni

Schianto mortale nel pomeriggio di oggi sull’A1 tra Ferentino e Anagni in direzione Roma all’altezza del km 617, dove sono rimasti coinvolti un’auto e un mezzo pesante. Una ragazza di 21 anni ha perso la vita,mentre altre due persone tra cui la madre e il fratello della giovane sono rimasti feriti in modo grave e anche un altro giovane, sul posto sono atterrate le eliambulanze per trasportare i feriti in ospedale.Dalle prime ricostruzioni sembra che l’auto abbia perso il controllo schiantandosi contro il mezzo pesante per poi ribaltarsi. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di strappare alla morte la giovane donna di appena 21 anni.

Foto archivio