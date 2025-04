Tragico incidente stradale tra auto e moto: muore giovane motociclista

Un grave incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17, lungo la strada statale in via Meringo Alto, nei pressi della gelateria Meringo, a Ripi. A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, un’auto e una moto. L’impatto è stato violentissimo, il motociclista di 42 anni è morto sul colpo. Il giovane residente in zona e molto conosciuto in paese.La comunità locale è sotto shock per l’improvvisa scomparsa.Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell’ incidente.

Foto archivio