Tragico incidente stradale sull’A1 tra Anagni e Ferentino: morti padre e figlio

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Anagni e Ferentino, al chilometro 614. Due le vittime accertate: si tratta presumibilmente di un padre e di suo figlio, entrambi a bordo di una utilitaria che si è scontrata frontalmente con un SUV Volvo. Ferite anche la madre e un’altra figlia, trasportate d’urgenza in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare i primi soccorsi, cercando di liberare i passeggeri dalle lamiere e praticando manovre di rianimazione. All’arrivo dei sanitari, però, le condizioni delle due vittime sono apparse subito critiche: nonostante i tentativi, è stato possibile solo constatarne il decesso.

La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi tecnici e raccogliere testimonianze. Non sono ancora note le generalità delle vittime.

A causa dell’incidente, è stata disposta la chiusura del tratto autostradale tra Anagni e Ferentino in direzione sud. Il traffico è completamente bloccato, con code di circa 5 chilometri verso Napoli e 3 in direzione Roma.

Per chi viaggia verso Napoli, è obbligatoria l’uscita ad Anagni, con deviazione sulla SS6 Casilina, proseguimento sulla SP34 in direzione Fiuggi e successivo rientro in autostrada tramite la stazione di Ferentino.

Sul posto sono presenti le squadre di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

Foto archivio