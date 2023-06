Tragico incidente stradale, muore 49enne

Tragico incidente sulla via Morolense a Frosinone, dove una donna M. S. di 49 anni ha perso la vita. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 7.30 , sembra che la donna abbia perso il controllo dell’auto una Audi A3 ed è finita in un fossato. Immediatamente soccorsa, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare.Sul posto oltre i sanitari del 118, forze dell’ordine e vigili del fuoco.

Foto archivio

Correlati