Tragico incidente, schianto tra camion e pullman di scolari in gita: muore una maestra

Lomazzo (CO) – Un grave incidente stradale si è verificato oggi poco dopo le 16 sulla superstrada Pedemontana, all’ingresso della galleria di Lomazzo, all’altezza del raccordo con l’autostrada A9. Un pullman con a bordo una scolaresca delle scuole elementari in gita si è scontrato frontalmente con un camion.

Il bilancio dell’incidente

Nell’impatto ha perso la vita una maestra accompagnatrice, rimasta intrappolata tra le lamiere dello scuolabus. Due persone sono rimaste gravemente ferite, mentre 28 hanno riportato ferite lievi. Tra i feriti ci sono anche due bambini di 7, 6 e 9 anni, oltre a un uomo di 60 anni e una donna di 54 anni, probabilmente uno dei conducenti. I feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo e verde; uno di loro è stato elitrasportato in codice giallo.

L’intervento dei soccorsi

Subito dopo l’incidente è scattata una maxi mobilitazione dei mezzi di soccorso. Sul posto sono arrivate otto ambulanze, cinque automediche e l’elisoccorso del 118, oltre a forze dell’ordine e vigili del fuoco. L’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza (AREU) ha inviato anche tre furgoni per la gestione delle operazioni logistiche.

Chiusura della galleria e deviazioni

La galleria è completamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Le autorità stanno gestendo le deviazioni e la viabilità nella zona.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le cause dello schianto.

La notizia è in aggiornamento.