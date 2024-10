Tragico incidente nella notte: un morto e tre feriti

Supino – Tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa notte sulla Morolense e’ di un morto e tre feriti. Una Ford Focus per cause al vaglio delle forze dell’ordine e’ finita fuori strada, l’impatto e’ stato violento ad avere la peggio un giovane albanese di 32 anni residente ad Alatri, altre tre persone sono rimaste ferite e sono in condizioni serie e si trovano ricoverate presso l’ospedale del capoluogo ciociaro. Sul luogo del sinistro oltre alle forze dell’ordine anche i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.(Foto archivio)

