Tragico incidente in A1, diversi mezzi coinvolti: 2 morti

Tragico incidente in A1 tra Piacenza e Fiorenzuola al km 67 in direzione Milano, diversi mezzi coinvolti,un’auto,un camion e un’autocisterna che trasportava Gpl che si è incendiata. Due persone sono morte e ci sono dei feriti.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco, impegnati a spegnere l’incendio e la Polizia di Stato. L’autostrada A1 è ora chiusa tra Piacenza Sud e Fiorenzuola,ci sono code e rallentamenti. Si segnalano 7 km di coda all’uscita obbligatoria di Fiorenzuola, in direzione di Milano, e 9 km di coda all’uscita di Piacenza Sud, in direzione di Bologna. I vigili del fuoco stanno effettuando una serie di controlli, anche per assicurare che non vi sia più Gpl all’interno della cisterna.

