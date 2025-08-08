Tragico incidente a Veroli: perde la vita una donna di 50 anni

admin
ambulanzaa
Share on Tumblr

VEROLI – Tragedia nel pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale che conduce a località Basciano. Intorno alle ore 17 si è verificato un violento scontro tra due automobili, costato la vita a una donna di 50 anni, residente nella zona.Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto in un tratto particolarmente insidioso della carreggiata. Una delle due vetture, a seguito del violento urto, è precipitata in una scarpata. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimare la donna si è rivelato purtroppo inutile. La vittima è deceduta sul colpo.Per i rilievi di legge e la ricostruzione della dinamica sono intervenuti i Carabinieri della compagnia competente. Presente anche la Polizia Municipale, impegnata nella gestione della viabilità e nel coordinamento delle operazioni di soccorso.Si attendono ora ulteriori sviluppi dalle indagini per chiarire le cause precise dell’incidente. La comunità di Veroli è sotto choc per l’ennesima vittima della strada.   (FOTO ARCHIVIO)

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *