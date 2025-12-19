Tragedia sull’A1 tra Pontecorvo e Ceprano: violento scontro tra auto e tir, muore un 50enne

Un grave incidente stradale si è verificato nelle prime ore della mattinata lungo la corsia nord dell’autostrada A1, nel tratto compreso tra i caselli di Pontecorvo e Ceprano. Il sinistro, avvenuto intorno alle 8:30, ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante, causando la morte del conducente dell’auto.
Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’impatto tra i due veicoli è stato particolarmente violento, tanto da schiacciare completamente l’auto. Per l’uomo alla guida, un cinquantenne residente a Pontecorvo, non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto sul colpo. Il conducente del tir, invece, non avrebbe riportato ferite gravi.
L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità, con traffico paralizzato e lunghe code nel tratto interessato dell’arteria autostradale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi di legge e per la gestione della circolazione, oltre ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area.Le cause dello scontro restano in fase di accertamento. Ulteriori dettagli emergeranno nelle prossime ore al termine delle verifiche in corso.

Foto archivio

