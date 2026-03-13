Tragedia sull’A1 tra Ceprano e Pontecorvo: tre operai perdono la vita, identificate le vittime

Una tragedia immensa ha colpito questa mattina la comunità di Acuto e l’intera provincia di Frosinone. Tre operai dipendenti della ditta Metal Art hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto all’alba lungo la corsia sud dell’autostrada A1, nel tratto compreso tra gli svincoli di Ceprano e Pontecorvo.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità competenti, l’incidente ha coinvolto un furgone su cui viaggiavano i lavoratori e un altro veicolo, l’impatto particolarmente violento, non ha lasciato scampo ai tre uomini che si stavano recando al lavoro nelle prime ore della giornata.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale, che hanno avviato immediatamente le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Nonostante la rapidità degli interventi, per i tre operai non c’è stato nulla da fare.

Le vittime sono state identificate in Valentino Perinelli, 25 anni, Mauro Agostini, 41 anni, ed Emiliano Martucci, 44 anni,tutti residenti ad Acuto, lavoravano per la stessa azienda, la Metal Art. La notizia della tragedia si è diffusa rapidamente nel piccolo centro ciociaro, dove il dolore e lo sgomento hanno lasciato spazio a un silenzio carico di incredulità.

Profondo il cordoglio espresso dal sindaco di Acuto, Augusto Agostini, che a nome dell’intera amministrazione comunale e della comunità ha voluto manifestare la propria vicinanza alle famiglie delle vittime.

«Siamo sconvolti – ha dichiarato – mai avremmo potuto immaginare di dover affrontare una tragedia di questa portata. Ci stringiamo con affetto e rispetto al dolore delle famiglie, che non saranno lasciate sole».