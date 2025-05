Tragedia sull’A1 tra Anagni e Ferentino: padre e figlio perdono la vita, gravi madre e sorellina

Un drammatico incidente stradale ha spezzato la vita di un padre e del suo bambino, distruggendo una giovane famiglia e lasciando sotto shock l’intera comunità di Cervaro. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra Anagni e Ferentino, in direzione Napoli.

Le vittime sono Inya Christopher Nwachi, 40 anni, e il figlio Inya Christopher Junior, di appena 8 anni. I due viaggiavano a bordo della loro utilitaria insieme alla madre e alla sorellina di tre anni, quando si sono scontrati, per cause ancora in fase di accertamento, con un SUV Volvo.

La famiglia, di origine straniera ma da tempo residente in Italia, stava facendo ritorno a Cervaro dopo un viaggio a Vicenza, dove l’uomo aveva recentemente trovato lavoro. Si preparavano a un nuovo inizio, interrotto bruscamente dalla tragedia.

All’arrivo dei soccorsi, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo e del bambino. La donna, 36 anni, è stata trasportata d’urgenza in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma, mentre la figlioletta è stata elitrasferita al Bambino Gesù. Entrambe versano in condizioni critiche.

Numerosi automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare aiuto, tentando di estrarre i corpi dalle lamiere e avviare le prime manovre di soccorso. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale, il personale di Autostrade per l’Italia e diversi mezzi di emergenza. Il tratto autostradale interessato è stato chiuso per diverse ore, causando lunghe code e forti disagi alla circolazione.

Foto archivio