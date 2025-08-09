Tragedia sulla Verolana: perde la vita Romina Orzilli, 49 anni

Violento schianto tra due auto nel pomeriggio di ieri a Veroli. Inutili i tentativi di soccorso.

VEROLI – Un violento impatto tra due auto è costato la vita a Romina Orzilli, 49 anni, residente a Veroli ma originaria di Palestrina. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio lungo la strada provinciale Verolana, in via Casciotti, intorno alle 17:15.

Secondo quanto finora emerso, la donna era alla guida di una Citroën C2, mentre alla guida dell’ Audi A3 un trentenne del posto e le due auto si sono scontrate violentemente. L’urto è stato devastante: la Citroën è finita fuori strada, terminando la corsa in una scarpata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri della Stazione di Veroli. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per Romina non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. La provinciale è rimasta chiusa per circa tre ore, dalle 17:30 alle 20:15, per permettere i rilievi e le operazioni di rimozione dei mezzi, entrambi sequestrati su disposizione dell’autorità giudiziaria.

Anche la salma è stata posta sotto sequestro e trasferita all’obitorio dell’ospedale di Frosinone per gli esami medico-legali.

Romina Orzilli, libera professionista e madre, era conosciuta e apprezzata in entrambe le comunità di Veroli e Palestrina, ora unite nel cordoglio per la sua improvvisa scomparsa.

Le indagini sono in corso per stabilire con esattezza la dinamica dell’impatto e verificare eventuali responsabilità.