Tragedia sulla Terni-Rieti: almeno sei morti e 30 feriti in un drammatico incidente

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È di almeno sei vittime e una trentina di feriti il drammatico bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Terni-Rieti, in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria.

Secondo le prime ricostruzioni, un autobus avrebbe centrato in pieno un camper, provocando la morte di tutte le persone che si trovavano a bordo del mezzo. Nell’impatto sarebbero rimaste coinvolte anche almeno due autovetture, una delle quali non sarebbe riuscita a evitare i veicoli incidentati.

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, impegnati nelle operazioni di soccorso, nei rilievi e nella gestione della viabilità. I feriti sono stati trasportati negli ospedali della zona, mentre il bilancio potrebbe ancora cambiare con il proseguire degli accertamenti.

L’incidente si è verificato nel tratto della Statale 79 compreso tra il bivio di Colli sul Velino e l’uscita per Piediluco. La strada è stata completamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi coinvolti.

A rendere ancora più critica la situazione sono state le avverse condizioni meteorologiche. L’area è infatti interessata da un violento temporale, con pioggia intensa e forti raffiche di vento che hanno provocato anche la caduta di alberi sulla carreggiata. Gli investigatori stanno valutando se il maltempo possa aver avuto un ruolo nella dinamica dello schianto.

Le autorità sono al lavoro per ricostruire con precisione quanto accaduto e per identificare tutte le persone coinvolte in quella che si configura come una delle più gravi tragedie stradali degli ultimi tempi.