Tragedia sulla superstrada Sora-Cassino, 57enne muore sotto gli occhi del marito

Sant’Elia Fiumerapido – Un terribile incidente stradale è avvenuto oggi, 26 febbraio, lungo la superstrada Cassino-Sora, nel territorio di Sant’Elia Fiumerapido, provocando la morte di P. P., 57enne residente a Vicalvi e originaria di Atina. La donna viaggiava a bordo di una BMW X1 guidata dal marito, che è rimasto gravemente ferito.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto nei pressi di una semicurva e ha coinvolto diversi veicoli, tra cui un furgone per la consegna di pacchi, una Seat e una Renault Megane. L’impatto è stato violentissimo e ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Oltre alla vittima e al marito, anche altri occupanti dei veicoli coinvolti sono rimasti feriti, tra questi una donna che viaggiava con la figlia è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.le due risiedono a Castelliri. Gli altri feriti sono stati invece trasferiti all’ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Soccorsi e indagini

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cassino, i sanitari del 118 delle postazioni di Cassino e Pontecorvo, oltre ai carabinieri della compagnia di Cassino per i rilievi del caso.

A causa dell’incidente, la superstrada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per diverse ore, per consentire i rilievi sulla dinamica e la rimozione dei mezzi incidentati.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.